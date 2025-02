Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Lewis Hamilton al comando su Sainz, rischio pioggia dietro l’angolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.24 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-211:30.08042Carlos+0.07253George Russell+0.29954Pierre Gasly+0.76655Liam Lawson+1.15336Nico Hulkenberg+1.44537Fernando Alonso+2.86238Esteban Ocon+3.69169Yuki Tsunoda+7.881410Oscar Piastri– –611Lando Norris– –012Gabriel Bortoleto– –013Isack Hadjar– –014Jack Doohan– –015Andrea Kimi Antonelli– –016Charles Leclerc– –017Lance Stroll– –018Or Bearman– –009.21rompe gli indugi e torna in pista. L’inglese ancora al lavoro con gomme medie.punches in a 1m 30.80s, the faslap so far in #F1ing #F1 pic.twitter.com/K480kDRHqY— Formula 1 (@F1) February 27,09.