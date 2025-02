Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Hamilton in testa davanti a Sainz! Si torna in pista dopo la pioggia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.16 Continua a migliorarsi Russell che transita sul traguardo in 1:36.196.10.14 Giro in 1:37.659 per il britannico.10.13 Russell gira in 1:38.291. Rientra inNico Hulkenberg, anche lui su gomma gialla.10.12 È presente nei box John Elkann che è a colloquio con Lewis10.11 Questo il momento in cui è il britannico è entrato in:We have a driver on trackGeorge Russell is heading out for a recce on slicks #F1ing #F1 pic.twitter.com/HwS5hqGTfq— Formula 1 (@F1) February 27,10.09 Russell al momento ha il terzo miglior tempo in 1:30.37910.08 Si riparte! RiinGeorge Russell con gomma media.10.06 Vedremo quale sarà la prima scuderia are in.10.03 L’imprevisto dellaha stravolto i piani delle scuderie.