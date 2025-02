Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Hamilton il più veloce davanti a Russell e Sainz

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.04 Questa la classifica dei tempi della mattina:1 Lewis1:29.3792 George+0.3993 Carlos+0.7114 Pierre Gasly +1.0515 Fernando Alonso +1.3216 Yuki Tsunoda +1.4147 Oscar Piastri +1.4428 Liam Lawson +1.8549 Nico Hulkenberg +2.07810 Esteban Ocon +3.69212.02 È terminata la sessione diurna del day-2 deidi. Il piùdi tutti è stato Lewisa Georgee Carlos. I primi due hanno però girato con gomma media, mentre lo spagnolo ha fatto registrare il tempo con la dura.12.00 Rientra in pista anchea pochi secondi dalla fine. Spazio per le prove di partenza.11.59 Tolta la bandiera rossa quando manca poco più di un minuto. Pronti ad entrare in pista Ocon e Piastri11.