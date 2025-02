Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: George Russell in vetta, Lewis Hamilton non pensa al cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.40 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-211:30.37932Liam Lawson+0.85433+2.01924Fernando Alonso+2.56325Esteban Ocon+5.46946Nico Hulkenberg+6.18817Yuki Tsunoda+7.58228Pierre Gasly– –39Oscar Piastri– –410Carlos Sainz– –211Lando Norris– –012Gabriel Bortoleto– –013Isack Hadjar– –014Jack Doohan– –015Andrea Kimi Antonelli– –016Charles Leclerc– –017Lance Stroll– –018Or Bearman– –008.39 Intanto rischio ai box tra Liam Lawson e Carlos Sainz. Meanwhile in the pit lane #F1ing #F1 pic.twitter.com/rBhpyPJDad— Formula 1 (@F1) February 27,08.36lima ancora qualche millesimo e scende in 1:32.