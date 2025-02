Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: botta e risposta tra Hamilton e Russell

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.02 Piastri rientra ai box e monta gomme C3 nuove.11.01 1:32.913 per. Tempi estremamente interessanti per il britannico in questa simulazione di long run11.00 Queste alcune immagini daidiposts the quickest time of #F1ing only forto better the time moments later #F1 pic.twitter.com/asnHlZ9y5A— Formula 1 (@F1) February 27,10.59 Miglior tempo di giornata per Piastri in 1:30.839. Il pilota della McLaren sale in quinta posizione.10.59 Giro in 1:32.916 per il pilota della Mercedes. Rientra ai box.10.58 Giro diin 1:32.582. Il britannico ha montato gomme medie nuove.10.56 Rientra in pista Oscar Piastri, vedremo se cercherà anche lui il tempo come fatto da10.