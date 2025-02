Oasport.it - LIVE Berrettini-Tsitsipas, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: si comincia con il greco al servizio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-HALYS (NON PRIMA DELLE 13.00)AD-40 ACE numero 2 dell’ellenico.40-40 Risposta di dritto a tutto braccio di Matteo. Parità.40-30vincente dell’ateniese.30-30 Scappa via purtroppo la risposta di rovescio di.15-30 Splendida risposta vincente con il dritto lungolinea dell’azzurro.15-15 Primo ACE di.0-15 E’ lungo il rovescio dal centro del.PRIMO SET19:08 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’ellenico al.19:06 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Matteoe Stefanos.19:05 Grande occasione per il vincente dell’ultimo quarto di finale di giornata, che domani troverà in semifinale un Griekspoor su cui gravano quasi 8 ore di gioco a margine di tre incontri vinti al terzo set.