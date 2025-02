Oasport.it - LIVE Berrettini-Tsitsipas, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: precedenti negativi da sfatare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del quarto di finale dell’ATP 500 ditra Matteoed il greco Stefanos. Decimo confronto diretto in assoluto tra i due con l’ellenico avanti 7-2 facendo conto anche del match di qualificazione degli US Open 2017 e del forfait del romano datato Australian Open 2021. Il vincente dell’incontro troverà in semifinale uno tra il russo Daniil Medvedev e l’olandese Tallon Griekspoor., ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamento dopo aver finalmente battuto per la prima volta in carriera Novak Djokovic in quel di Doha, torneo nel quale si è poi fermato ai quarti di finale. Parso in ottima condizione il numero 3 azzurro vuole cementare la ritrovata top 30 del ranking internazionale.