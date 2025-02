Oasport.it - LIVE Berrettini-Tsitsipas, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: pochi minuti al quarto del romano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-HALYS (NON PRIMA DELLE 13.00)18:56 Rimonta e battaglia vincente dell’olandese Tallon Griekspoor, che trasforma la quarta palla match estromettendo dal torneo il russo Daniil Medvedev. Il neerlandese attende in semifinale uno tra Matteoed il greco Stefanos, match che inizierà tra poco meno di 20.17:59 Dopo aver recuperato un break di svantaggio ed annullato 4 match point Griekspoor porta l’incontro al set decisivo. Ci sarà dunque ancora da attendere prima di assistere a.16:47 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Appena concluso un rapido primo set tra Medvedev e Griekspoor, con il russo impostosi per 6-2. Al termine di questo incontro toccherà al