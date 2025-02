Oasport.it - LIVE Berrettini-Tsitsipas 6-7 6-1, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: il romano porta il match al set decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-HALYS (NON PRIMA DELLE 13.00)6-1 SECONDO SET! Decolla la risposta di rovescio del greco. Si va al terzo eset!40-0 TRE SET POINT! Non passa la risposta di rovescio di.30-0 Prima vincente del.15-0 Servizio e dritto a segno per Matteo.5-1 DOPPIO BREAK! Spettacolare passante con il rovescio ad una mano quasi spalle alla rete dell’azzurro, che serve ora per il set.15-40 Due palle del doppio break. Doppio fallo dell’ateniese.15-30 ACE dell’ellenico.0-30 Pessima volèe di dritto di.0-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio del greco.4-1 Game. Prima vincente dell’azzurro, che conferma il break.40-15 Servizio, dritto e smash a rimbalzo a segno per l’italiano.