Oasport.it - LIVE Berrettini-Tsitsipas 4-5, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-HALYS (NON PRIMA DELLE 13.00)40-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Matteo.30-15 Gran seconda del numero 11 ATP.15-15riesce ad arpionare il dritto dell’avversario raccogliendone poi l’errore con la volèe.15-0 Servizio vincente dell’ellenico.5-5 Game. Perfetto il dritto inside in con il quale Matteo chiude il decimo gioco.40-15 Servizio esterno solido dell’italiano.30-15 Prima al centro vincente del romano.15-15 In corridoio la risposta di dritto del greco.0-15 Non passa il rovescio dal centro del.5-4 Game. Servizio e dritto a segno per l’ateniese. Dopo il cambio di camposervirà pernel set.AD-40 Splendido passante con il dritto inside out dell’ellenico.