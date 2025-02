Abruzzo24ore.tv - Litigio finisce in tragedia: donna accoltella il marito, grave 51enne

Roma - Dopo una violenta discussione, unaaggredisce ilcon dieci colpi di coltello. Entrambi sono ricoverati in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Un drammatico episodio di violenza domestica ha avuto luogo nella notte tra il 26 e il 27 febbraio, in un appartamento di Roma, nella zona della Magliana. Unadi 51 anni, originaria di Pescara, ha colpito ilcon dieci coltellate, ferendolomente. L’incidente è avvenuto al culmine di un violento, durante il quale l'uomo, undi Avezzano, avrebbe minacciato la moglie di bruciarle i capelli utilizzando il gas. In un momento di estrema tensione, laha reagito all'aggressione colpendo ilcon il coltello e poi ha immediatamente contattato il 112 per richiedere l'intervento dei soccorsi.