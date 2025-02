Juventusnews24.com - Lippi non si nasconde: «Mi aspettavo di più da Thiago Motta, la panchina della Juve pesa di più»

Marcello Lippi è intervenuto alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sulla Juventus, eliminata ieri dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli.

JUVENTUS – «Mi aspettavo di più da Thiago Motta sul piano caratteriale. Ma non è una critica assoluta, sta facendo il suo lavoro ed è un ottimo allenatore. Però la panchina della Juve è come la maglia: pesa di più»

LOTTA SCUDETTO – «Non mi aspettavo un testa a testa. Sinceramente, l'Inter è più forte e ha un potenziale che deve emergere. Il Napoli è stato bravo a rimanere in alto. E non dimenticate l'Atalanta. Conte è stato mio allievo ed era un riferimento, Inzaghi lo conosco meno ma vedo un grande percorso di crescita.