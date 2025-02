Internews24.com - Lippi: «Non mi aspettavo un testa a testa Napoli-Inter! Inzaghi? sta facendo un grande percorso»

di Redazione: «Non miun? staun» Le parole dell’ex ctvistato dalla Gazzetta dello Sport, Marcello, ha parlato cosi in vista del big match traed:SFIDA SCUDETTO– «Non miun. Erano le mie favorite con la Juve, ma l’sinceramente è più forte, ha un potenziale che deve ancora emergere. Ilè stato bravo a restare in alto. E non dimenticate l’Atalanta»CONTE O? «Conte è stato mio allievo ed era sempre un riferimento per i compagni.lo conosco meno, ma sta compiendo undi crescita»L’PUO’ ARRIVARE STANCA?– «Campionato, Champions, Coppa Italia: avendo un calendario pieno ha un vantaggio sul. C’erano miei giocatori che non volevano restare fuori neanche nelle amichevoli.