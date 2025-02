Ilnapolista.it - Lippi: «il Napoli non è in crisi. L’Inter ha il vantaggio di giocare più partite» (Gazzetta)

Ladello Sport, con Fabio Licari, intervista Marcello.Ma lo scudetto è Inter-: scontro diretto imminente.«Non mi aspettavo un testa a testa. Erano le mie favorite con la Juve, masinceramente è più forte, ha un potenziale che deve ancora emergere. Ilè stato bravo a restare in alto. E non dimenticate l’Atalanta».Conte o Inzaghi?«Conte è stato mio allievo ed era sempre un riferimento per i compagni. Inzaghi lo conosco meno, ma sta compiendo un grande percorso di crescita».Conte non vince da quattro, Inzaghi fatica in campionato. Qualcuno dice.«Non mi sembra che trenon vinte siano sufficienti. Prima e seconda possono essere in? Per mepuò vincere la Champions. Può battere tutti. Vedo equilibrio verso l’alto. Il Feyenoord, poi una tedesca: vediamo partita dopo partita.