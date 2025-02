Napolipiu.com - Lippi: “Il Napoli di Conte ha ritrovato la classifica di Spalletti, ma non è magia: è qualità”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi ha parlato del momento del Napoli, del duello con l'Inter per lo scudetto e della crescita di Simone Inzaghi. L'ex ct campione del mondo ha analizzato la lotta ai vertici della Serie A, esprimendo fiducia sulle possibilità degli azzurri di rimanere in corsa fino alla fine.«Non mi aspettavo un testa a testa» Lippi ha ammesso di essere sorpreso dal fatto che il Napoli sia riuscito a rimanere agganciato alla vetta.«Non mi aspettavo un testa a testa. Ero convinto che le favorite fossero Inter, Milan e Juve, ma la squadra di Inzaghi è più forte e ha ancora margini di crescita. Il Napoli, però, è stato bravo a restare lì in alto. E attenzione all'Atalanta».