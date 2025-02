Ilnapolista.it - Lippi: «Allegri è l’allenatore che più ricorda me stesso. Ancelotti il più grande degli ultimi vent’anni»

L’ex ct della Nazionale italiana, Marcello, nell’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di diversi allenatori italiani fra chi è attualmente al comando di una squadra in Serie A, come Ranieri, e chi è fermo da circa un anno, come.Leggi anche:: «il Napoli non è in crisi. L’Inter ha il vantaggio di giocare più partite» (Gazzetta): «Ranieri mi incanta. Spalletti ideale per questa Italia»Ha detto che si aspettava qualcosa di più da Motta.«Sul piano caratteriale. Ma non è una critica assoluta: Motta sta facendo il suo lavoro, è un ottimo allenatore. Però la panchina della Juve è come la maglia: pesa di più. Se sei bravo, il successo arriva. Intanto è a cinque punti dal terzo posto, non mi meraviglierei se si giocasse qualcosa di più della Champions».La bella sorpresa: Ranieri.