Lions vince la solidarietà | L’impegno per i fragili

Incontri su temi d’attualità presente e futura come l’AI, ma soprattutto tantissime iniziative diche hanno portato concreti aiuti a realtà vicine come la Caritas e lontane come la città congolese di Bukavu. Traccia un bilancio del primo semestre di attività dell’annata 2024/2025 ilClub di Castel San Pietro, che opera in città in un inscindibile sodalizio con i giovani del Leo Club. Nella serata settembrina di apertura che si svolse al Gastarea di viale Terme il club castellano, fresco del compimento dei 50 anni di età, aveva accolto i quattro nuovi volti di Erika, Franco, Sergio e Marco, ponendo come chiaro obiettivo per l’anno in fase di avvio la "ferma necessità di porsi al servizio della comunità". Proprio in quest’ottica il club, già proiettato nel futuro prossimo, è pronto l’8 marzo prossimo a dare il via al corso per i nuovi soci che si svolgerà nei locali della biblioteca del Seminario Diocesano di Imola.