Inter-news.it - L’Inter ha un’arma in più per Napoli: si contano già 12 reti così! – CdS

Leggi su Inter-news.it

si prepara per la trasferta di, che varrà quantomeno un pezzettino di scudetto. Sarà una partita tiratissima, che potrebbe decidersi sui dettagli. Inzaghi hasu cui fare affidamento. E i dati non mentono.ARMA – Lo scontro diretto trae Inter è ormai alle porte. Mancano esattamente due giorni e nella giornata di domani Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa per presentare la partita (vedi orario). A proposito del mister nerazzurro, in vista del match del Maradona hain più da poter sfoderare: ossia quella legata ai calci d’angolo., infatti, è una delle squadre che segna di più da questo fondamentale. Tant’è che sono già dodici i gol, scrive il Corriere dello Sport, maturati appunto da situazione di corner o sugli sviluppi dello stesso. Due appunto tra Genoa (Lautaro Martinez di testa) e Lazio (il bolide di Marko Arnautovic arrivato dopo una ribattuta da corner).