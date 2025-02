Inter-news.it - L’Inter (e non gli altri) è in corsa su tutti i fronti: lecito sognare – CdS

Rimarcaree non gli, ma solo, è l’unica squadra italiana ad essere insu. Secondo il Corriere dello Sport, ad inizio stagione era uno scenario difficile e quasi impossibile da pronosticare.INè l’unica squadra italiana ad essere insu: dalla scudetto, dove si trova al primo posto, alla Champions League, giorno 5 la prima gara contro il Feyenoord negli ottavi di finale, fino alla Coppa Italia (nerazzurri in semifinale contro il Milan). E bisogna rimarcarlo forte,e non gli. Solo. Sì, perché gli, intesi come Milan e Juventus (le due più storiche rivali), stanno navigando in acque terribili. Ai rossoneri è rimasta solo la Coppa Italia e un’insperataal quarto posto, alla Juventus neanche più la coppa nazionale.