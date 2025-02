Gamberorosso.it - L'imprenditore, genio del marketing, che è riuscito a rendere accattivante l'acqua in lattina

Leggi su Gamberorosso.it

Nonostante i successi incredibili, Liquid Death, ladal nome surreale che ha rivoluzionato il visualdelle acque minerali, sospende temporaneamente le vendite al di fuori degli Stati Uniti, compreso il Regno Unito, dopo aver portato la produzione europea negli States durante l'estate dello scorso anno. In una dichiarazione l'azienda produttrice diinha affermato che “nonostante la forte domanda e la crescita di notorietà del marchio nel nostro limitato lancio internazionale”, sospenderà gli sforzi internazionali perché non dispone più di capacità produttive al di fuori degli Stati Uniti.Lo stop alle vendite all'esteroCome riportato per la prima volta dalla rivista The Grocer, Liquid Death ha dichiarato che rivaluterà la sua posizione al di fuori degli Stati Uniti a tempo debito.