L’importanza della lotta alle mafie con Don Luigi Ciotti

"Fra giustizia e legalità nel perseguimento del bene comune". È il titolo del convengo che si terrà stamattina11,30 alla sala ’Palatucci’questura di Reggio nell’ambito del progetto “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”. Il grande ospite di oggi sarà Don, fondatore dell’associazione “Libera” che, dagli anni novanta ad oggi, è costantemente impegnata nel contrasto alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità organizzata. Il sacerdote sarà protagonista con un dibattito – moderato dalla giornalista Elisa Pederzoli – incentrato sulalla criminalità organizzata che intratterrà i partecipanti, tra i quali alcuni studenti delle scuole superiori di Reggio. Tra l’altro l’associazione Libera Reggio faceva partecommissione mista per la legalità istituita a Brescello, Comune sciolto per infiltrazioni mafiose quando scoppiò l’indagine che portò al processo Aemilia.