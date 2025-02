Palermotoday.it - Lidl inaugura nuovo punto vendita a Palermo: taglio del nastro con l'assessore Forzinetti

Leggi su Palermotoday.it

to questa mattina il decimo. Si trova in via dei Cantieri. Aldelera presente anche l'comunale alle Attività produttive ed economiche Giuliano. La zona in cui è sorto ilsupermercato è stata oggetto di un importante.