Ilgiorno.it - Licenziato da Stellantis ad Arese. Il giudice: va reintegrato e risarcito: "Punito per la scelta di restare"

Leggi su Ilgiorno.it

di Andrea GianniEra uno degli ultimi dipendentirimasti sull’area di, dove negli anni d’oro dell’Alfa Romeo lavoravano migliaia di operai. Per l’ingegnere di 57 anni, nel 1997 assunto da Iveco e nel 2009 passato a Fiat Auto Spa prima a Torino e poi ad, il licenziamento per "giustificato motivo soggettivo colpevole" era scattato il 29 novembre 2023, preceduto da una lettera di contestazione, dalla sospensione e dal ritiro del computer su cui stava lavorando a un progetto, proprio nel giorno fissato per la presentazione. Il motivo? Una condotta, secondo, "inadempiente", e una prestazione lavorativa valutata come "insufficiente e inadeguata". Il dipendente, iscritto alla Fim Cisl e assistito dall’avvocato Filippo Raffa, ha impugnato il provvedimento, e ladel Tribunale del Lavoro di Milano Sara Manuela Moglia ha condannato il colosso dell’automotive a risarcire i danni e a reintegrarlo ad, nella struttura Extended Europe Customer Care, dove si occupava in particolare della gestione dei grandi clienti istituzionali “flottisti”, società che forniscono auto a noleggio.