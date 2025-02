Formiche.net - L’IA come arma. La propaganda russa spiegata dai suoi propagandisti

Leggi su Formiche.net

Il 27 gennaio scorso alla Moskovskiy Dom Natsional’nostey, centro culturale ed educativo istituito dal Cremlino, si è tenuto un incontro dedicato alla lotta contro la “disinformazione strategica”. O almeno a quella che il regime di Vladimir Putin definisce tale. Star dell’evento: John Mark Dougan, ex vice-sceriffo della Florida ora uno dei principalial servizio del Cremlino, che ha proposto di sfruttare l’intelligenza artificiale non solo per diffondere disinformazione, ma per “riqualificare” i modelli intelligenza artificiale occidentali, trasformandoli in veri e propri veicoli di narrazioni fuorvianti. Tra i presenti alla tavola rotonda: l’uomo d’affari e politico Vladimir Khomeriki, il conduttore televisivo Nikoloz Mzhavanadze e Andrea Lucidi, il giornalista italiano attivo nel Donbass che ha recentemente chiesto la cittadinanza