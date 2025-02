Zonawrestling.net - Lex Luger: “Non so perché non sono nella Hall of Fame, ma continuo a sperarci”

Lexè stato senza dubbio uno dei wrestler più importanti dei primi anni Novanta. Prima l’ascesa in WCW, dove è diventato un tutt’uno col titolo statunitense prima di vincere il titolo dei pesi massimi, poi il passaggio in WWE, dove Vince McMahon l’ha portato più volte a un passo dal titolo mondiale senza mai però investire davvero in lui, nonostante una Royal Rumble vinta e diversi main event. Poi il ritorno in WCW fino al fallimento della federazione, e qualche apparizione nei primi anni Duemila in TNA, prima del gravissimo infortunio del 2007 che lo ha costretto su una sedia a rotelle – condizione da cui, grazie all’aiuto di DDP e del suo programma di yoga, forse potrebbe anche uscire. E questa prospettiva ha sicuramente apertosua mente la prospettiva di un ingressoof, in cui potrebbe presentarsi camminando sulle sue gambe.