Ilfoglio.it - Lewis Hamilton ha iniziato come meglio non poteva i suoi primi test in Ferrari

Leggi su Ilfoglio.it

si definisce un esploratore. Un sette volte campione del mondo che ha ancora tanto da imparare e capire della sua nuova avventura in rosso. Dopo aver ottenuto il miglior tempo della mattinata, trova ad attenderlo ai box il presidente Elkann, arrivato fino in Bahrein per vedere da vicino istagionali dell’uomo che ha fortemente voluto a Maranello. “Ho un ottimo rapporto con lui, parliamo di un sacco di cose diverse, soprattutto al di fuori del mondo delle corse. Diciamo che parliamo di vita e io cerco di imparare da John. Voglio imparare da luiaffronta la sua vita quotidiana, le sue responsabilità all'interno della famiglia e in azienda,gestisce le varie cose. E’ una persona da cui imparare”. Il presidente gli consiglia anche un libro da leggere: “L'essenzialismo, la ricerca disciplinata del meno” di Greg McKeown.