Ilfattoquotidiano.it - L’Europa replica agli attacchi e alle minacce di Trump sui dazi: “Siamo manna per gli Usa”. Sejourné: “Reagiremo con fermezza”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ue nata per distruggerci” edial 25%: con l’arrivo di Donaldalla Casa Bianca, l’Unione europea deve capire se gli Stati Uniti rimarranno uno storicoato o decideranno di trasformarsi nel peggior nemico di Bruxelles. Andare allo scontro o negoziare? Questo è il dilemma da sciogliere nei palazzi delle istituzioni Ue, ma nel frattempo non si può tacere di fronteennesime accuse mosse dal presidente americano. Così, dai vertici europei e dai governi degli Stati membri arrivano risposte indirizzate a Washington: “L’Ue reagirà in modo fermo e immediatobarriere ingiustificate al commercio libero ed equo, anche quando ivengono utilizzati per contestare politiche legittime e non discriminatorie”, ha dichiarato già nella nottata di mercoledì, poco dopo le esternazioni del tycoon, un portavoce della Commissione europea.