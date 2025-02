Tpi.it - Lettera al Governo di 43 presidenti federali: “Anche il Coni oltre il terzo mandato”

Equiparare le norme elettorali dela quelle delle federazioni sportive. Lo chiedono in unaal, di cui l’Ansa ha preso visione, 43di federazione sportiva. Attualmente la legge preclude a Giovanni Malagò, n.1 dell’ente che governa lo sport azzurro, e a moltidi comitato regionale la possibilità di ricandidarsi perché giunti al.Su 50 federazioni del– secondo quanto riporta l’Ansa – sono stati esclusi dal coinvolgimento nel documento indirizzato ali tre enti pubblici (Aci, Aeroclub d’Italia e Tiro a segno), non sono stati interpellati i rappresentanti del nuoto e dei medici sportivi (i cui, Barelli e Casasco sono parlamentari), il tennis (Binaghi è notoriamente in opposizione a Malagò), mentre il presidente del taekwondo, Angelo Cito, non ha voluto sottoscrivere la