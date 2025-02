Gamberorosso.it - L'Etna Doc riconferma Cambria e Lunetta ai vertici del Consorzio: "L'ampliamento a quota mille non è in programma"

Leggi su Gamberorosso.it

Ildell’rinnova il consiglio di amministrazione. Il 19 febbraio scorso l’assemblea dei soci ha scelto i 7 componenti del cda per il prossimo triennio. Si tratta per la gran parte di una. Francesco, titolare di Cottanera e presidente uscente, resta al comando della doc. Il nuovo vicepresidente è Graziano Nicosia, giovane guida della cantina omonima e già membro del consiglio.per altri tre produttori: Marc De Grazia (Tenuta delle Terre Nere), Irene Badalà (titolare dell’azienda omonima) e Marco Nicolosi (Barone di Villagrande). I nuovi ingressi sono Michele Scammacca (Cantine Murgo) e Fabio Costantino (Terre Costantino). Lasciano in due: Seby Costanzo di Cantine di Nessuno e Federico Lombardo dell’azienda Firriato. Esclusa estensione Doc aanche per Maurizioin qualità di direttore.