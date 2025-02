Ilfattoquotidiano.it - L’Estonia eliminerà lo studio della lingua russa a scuola entro il 2030: è parlata dal 27% della popolazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Via il russo dalle scuole, anche se a parlarlo è il 27%, uno dei Paesi dell’Unione europea che condivide una parte dei propri confini con la Russia e che, essendo stata parte dell’ex Unione Sovietica, teme rivendicazioni territoriali da parte di Mosca come successo per l’Ucraina, ha deciso di compiere un primo passo per allentare parte del legame che la lega ancora alla Federazione. E lo fa con una riformache, tra le altre cose, prevede la graduale eliminazione del russoilche diventerà a tutti gli effetti unastraniera.Come detto, per la passata appartenenza all’Unione Sovietica e per la conseguente presenza di grandi comunità russofone, specialmente nelle aree più vicine al confine con la Federazione, il russo è unalargamentein tutti gli Stati Baltici.