L’esperto fa cadere l’aggiornamento dell’Arsenal come decisione chiave prevista imminente

Breaking:L’Arsenal ha operato senza un direttore sportivo dall’improvvisa partenza di metà stagione di Edu, lasciando un vuoto significativo nella struttura di leadership del club.Il brasiliano ha svolto un ruolo cruciale nella rinascitasotto Mikel Arteta, formando una formidabile partnership con il manager e supervisionando le firme di giocatoriDeclan Rice e Martin Odegaard.L’uscita di Edu è stata avvertita profondamente durante la finestra di trasferimento di gennaio, poiché i Gunners non sono riusciti a garantire rinforzi nonostante il bisogno urgente di Arteta per un aggressore.Il club è stato attivamente alla ricerca del suo sostituto, con diversi nomi di alto profilo legati al ruolo, tra cui Thiago Scuro di Monaco e Roberto Olabe di Real Sociedad.Charles Watts: Arsenal si aspettava di prendere presto unasul nuovo direttore sportivoL’improvvisa partenza di Edu dall’Arsenal ha lasciato un vuoto al club.