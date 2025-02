L’errore sulla maglia di Barella | lo strano dettaglio in Inter-Lazio

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’eurogol di Marko Arnautovic e il rigore del sempre glaciale Hakan Calhanoglu regalano ai nerazzurri il passaggio in semifinale di Coppa Italia, dove troverà il Milan per l’ennesimo derby della stagione.mostra tutta la forza della squadra di Simone Inzaghi e, mentre il dibattito si accanisce sul primo gol, un curiosoviene evidenziato dai tifosi.Lo stemma capovoltodiUn 2 a 0 senza storia, con le rotazioni messe in campo da mister Simone Inzaghi che hanno portato al risultato sperato: il passaggio del turno in Coppa Italia.Ad accendere poi le polemiche – necessarie come sempre – è la presunta posizione di fuorigioco attivo di Stefan De Vrij sul super gol di Marko Arnautovic. Polemiche e dubbi rispediti al mittente con l’AIA conferma l’assoluta regolarità della rete.