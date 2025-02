Calciomercato.it - L’Empoli fa la storia, ai rigori sbagliano Vlahovic e Yildiz: toscani in semifinale

Coppa Italia, la squadra di D’Aversa supera ai calci di rigore la Juventus all’Allianz Stadium: clamorosa eliminazione per Thiago Motta e i suoiUna partita decisamente più complicata del previsto e che alla fine ha visto Davide battere Golia. Di certo, anche alla luce della recente sconfitta in campionato contro l’Atalanta, la Juventus non si sarebbe aspettata un Empoli così coriaceo, anche se i bianconeri ci hanno decisamente messo del loro.Empoli indi Coppa Italia: eliminata la Juventus (LaPresse) – Calciomercato.itLa prova della squadra di Thiago Motta è stata tutt’altro che positiva, in particolare nella prima frazione. Una prima frazione conclusa in vantaggio dagli uomini di Roberto D’Aversa, passati in vantaggio con un gran destro di Maleh dal limite dell’area. Un vantaggio che poteva essere di due reti, visto che Konate ha centrato il palo negli ultimi secondi del primo tempo.