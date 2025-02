Leggioggi.it - Leggere la busta paga 2025: retribuzione, nuove detrazioni, ferie, permessi. Tutte le voci

Leggi su Leggioggi.it

Laha diverse novità rispetto allo scorso anno, prima frala riduzione del cuneo fiscale totalmente rivisto e modificato. Ma non solo, cambiano anche leda lavoro in base a fasce di reddito, oltre alle consuetevisualizzabili sempre nel cedolino:eccetera. Infatti, il datore di lavoro, al momento della corresponsione dello stipendio, è tenuto a consegnare ai dipendenti un prospettoin cui sono riportati gli elementi e le operazioni effettuate per il calcolo delle spettanze nette liquidate al beneficiario stesso.Analizziamo in dettaglio come interpretare ledel cedolino, alla luce anche delle novità introdotte dalla recente Manovra(Legge numero 207/2024).Vuoi ricevere altre news e aggiornamenti in tema di lavoro? Iscriviti al nuovo canale Telegram di LeggiOggi.