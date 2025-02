Game-experience.it - Leggende Pokémon: Z-A si mostra nel primo trailer gameplay con periodo di uscita

Durante ilPresents del 27 febbraio 2025, TheCompany ha finalmenteto un nuovodi: Z-A, il prossimo capitolo della saga in arrivo a fine anno su Nintendo Switch. Questo titolo si distingue per la sua ambientazione a Luminopoli, la celebre metropoli della regione di Kalos, che sarà al centro di un progetto di rigenerazione urbana. Il gioco promette un’esperienza di esplorazione più dinamica e immersiva rispetto ai precedenti capitoli, con una città viva e interattiva che potrebbe riservare sorprese inedite per i giocatori.L’annuncio ha sto un cerro entusiasmo tra i fan, soprattutto perché il gioco era stato rivelato esattamente un anno fa senza ulteriori dettagli fino a oggi. Con il nuovo, finalmente si intravedono le prime sequenze dindo ambientazioni più dettagliate e meccaniche di movimento potenzialmente evolute.