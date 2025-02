Quotidiano.net - Legge sulla rappresentanza. Primo sì alla Camera: utili e gestione nelle imprese, i lavoratori parteciperanno

A 77 anni dal varo della Costituzione, ladà ilvia liberache attua il principio della partecipazione deiallee aglidelle. La proposta didella Cisl (tanto che qualcuno l’ha ribattezzata "Sbarra", dal nome del suo ex leader), arriva in porto. Con il sì della maggioranza e dei centristi, il no di Grillini e Avs e la sofferta astensione del Pd. Un’astensione che è arrivata solo dopo una vera rivolta dei riformisti dem, andata in scena nel corso di un’infuocata assemblea, contro la posizione contraria della stessa Elly Schlein, intenzionata a assecondare il veto del leader Cgil, Maurizio Landini. OPPOSIZIONE E DEM DIVISE Schlein, dunque, si è ritrovata stretta tra la posizione di netta contrarietà di Landini e il favore di una fetta rilevante del partito (tutta l’area cattolica e riformista)proposta Cisl.