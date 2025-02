Anteprima24.it - Legambiente Avellino, critiche al PUC di Atripalda: occasione mancata

Tempo di lettura: 2 minutiCampania, in collaborazione con il Circolo Territoriale di“Alveare”, ha espresso profonde perplessità sul Piano Urbanistico Comunale (PUC) direcentemente adottato. Nonostante l’iter ultraventennale di elaborazione, il documento risulta carente sotto molteplici aspetti strategici e operativi, tradendo l’obiettivo di uno sviluppo urbano realmente sostenibile e inclusivo.Tra le principali criticità rilevate:– Mancanza di partecipazione pubblica: Il processo di pianificazione non ha adeguatamente coinvolto la comunità locale, privandola di un ruolo attivo nella definizione del futuro della città. Le poche iniziative consultive previste non sono sufficienti a garantire una pianificazione condivisa.– Visione anacronistica e opportunità mancate: Nonostante i cambiamenti climatici e la necessità di politiche di adattamento e mitigazione, il PUC privilegia ancora il settore edilizio, ignorando temi cruciali come il consumo di suolo, la transizione ecologica ed energetica.