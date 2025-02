Bergamonews.it - L’edilizia bergamasca sotto la lente: sempre meno giovani e più immigrati

In 10 anni la popolazione del lavoro edile in provincia di Bergamo è sensibilmente invecchiata: in questo periodo è mancato il rinmento che aveva caratterizzato il settore negli anni precedenti, e adesso il rapporto trae vecchi nel mondo dei cantieri si è perfettamente ribaltato.Nel 2014 i lavoratorii 46 anni rappresentavano il 57.32 della forza lavoro. Oggi, quelli sopra i 46 anni sono il 52,78%. Una “capriola generazionale” sintomo di un allungamento della vita lavorativa, con il ritardo della pensione, e della scarsa attrattività del settore nei confronti dei, come è stato ampiamente dibattuto nel corso del congresso della Filca Cisl Bergamo, svoltosi a San Paolo d’Argon.“Abbiamo un’enorme difficoltà nell’attrarre i– si legge nella relazione della segreteria: il lavoro edile è percepito come poco appetibile, sia per le condizioni contrattuali, sia per la mancanza di incentivi formativi adeguati.