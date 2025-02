Ilgiorno.it - Lecco, precipita per 60 metri in una scarpata: soccorso escurionista di 69 anni

, 27 dicembre 2025 – È ruzzolato giù per una sessantina difino in fondo al burrone. Quando i soccorritori lo hanno raggiunto era ferito, spaventato, frastornato, ma vivo e cosciente. L'incidente L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14.30. Maurizio, 69, con sua moglie stava raggiungendo in auto Montalbano, località didove abitano. Al volante c'era la moglie: dall'altra parte arrivata un altro residente alla guida di un furgone, lei si è fermata, ha ingranato la retromarcia per lasciargli spazio, ma è finita con una ruota fuori strada, senza più riuscire ad andare avanti né indietro. Allora il marito, Maurizio appunto, è sceso dal mezzo per cercare di bilanciarlo, ma ha perso l’equilibrio ed è scivolato nellache delimita quel tratto di strada sterrata per Montalbano.