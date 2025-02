Calcionews24.com - Lecce, una lotta salvezza da conquistare contro tutti: quel dato fa ben sperare alla squadra di Giampaolo. L’indiscrezione

Leggi su Calcionews24.com

, per arrivaremanca ancora molto. Nel mezzo unabbastanza confortante sperando nel mantenimento della categoria Ilfa parte dila cerchia di squadre che devere per non retrocedere, e l’arrivo dihaqualche speranza in più ad un gruppo che ha bisogno di certezze: esse vanno trovate .