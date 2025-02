Serieanews.com - Leao, ecco la prima pretendente: potrebbe nascere uno scambio win-win

Leggi su Serieanews.com

Il futuro di Rafaelal Milan è sempre più in bilico e una big europea si è già fatta avanti. C’è un’ideachecambiare tuttolaunowin-win (AnsaFoto) – serieanews.comAvete presente quando una relazione arriva al punto in cui entrambi sanno che è meglio salutarsi? Non perché sia mancato l’amore, ma perché si è semplicemente esaurito., il rapporto trae il Milan sembra essere arrivato proprio lì: in quel momento in cui guardarsi negli occhi significa solo prendere atto della realtà.Il portoghese ha regalato momenti indimenticabili ai tifosi rossoneri, il più bello dei quali ha il sapore dello Scudetto 2022. Ma il tempo passa, le aspettative aumentano e la magia sembra essersi affievolita.non è più l’intoccabile del progetto, e questo ormai è chiaro, tanto che si parla addirittura di panchina per le prossime partite.