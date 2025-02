Dday.it - Le vendite di auto elettriche in Europa a Gennaio sono cresciute del 34%, ma Tesla tracolla

Leggi su Dday.it

La quota di mercato dellein2025 ha raggiunto il 15% sul totale in un contesto di mercato in calo del 2,6%. Dimezzate leanno su anno per, mentre l'elettrico riprende a crescere a sorpresa anche in Italia.