Zonawrestling.net - Le storiche difese dei titoli non TNA sui ring TNA – Parte finale

Leggi su Zonawrestling.net

Nei percorsi e ripercorsi storici non sono molte le federazioni da poter definire grandi o per lo meno, tra le più importanti nella storia della disciplina.Tolte le defunte ECW, WCW e ROH, oltre alla più grande di tutte, la WWE, rimangono all’attivo ben poche GRANDI federazioni definibili col termine più comune di tutti, major.Tra queste ci sono senza alcun dubbio la AAA, la All Elite Wrestling, la New Japan Pro Wrestling, la Pro Wrestling NOAH, la CMLL e la Total NonStop Action Wrestling.In realtà il cerchio potrebbe stersi a sole tre federazioni extra alla WWE, vuoi soprattutto per i contratti TV e i legami commerciali con l’estero, le tali sono appunto TNA, NJPW e AEW.Proprio la AEW è protagonista di questa quarta e ultimadedicata ainon TNA difesi suiTNA.