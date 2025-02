Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 27 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di272025 Ariete Luna entra in Pesci e si prepara a cambiare fase, il novilunio non tocca direttamente il vostro segno ma si oppone alla Vergine che governa il settore della vostra salute, certamente procura qualche ansia. Riesaminate i progetti, studiate programmi futuri, liberatevi dalla ripetitività. Lo stesso influsso è invece stimolante per il successo professionale, prepara certamente qualcosa di nuovo e richiede nuova apertura mentale. La passione esplode. Toro Un uomo nuovo e con una importante posizione sociale, per le donne del segno, non solo per la vita sentimentale ma anche per la carriera. Contatti importanti anche per l'uomo Toro, che inizia questo weekend una nuova corsa al successo e al guadagno, favorita dalla Luna nuova in Pesci, che apre una nuova prospettiva.