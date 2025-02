Amica.it - Le star di Hollywood piangono la morte dell’hairstylist Jesus Guerrero

LedilaGuerrero, morto improvvisamente a 34 anni. Guerrero era il parrucchiere di fiducia di celeb come Kylie Jenner, Jennifer Lopez e Katy Perry, e aveva lavorato con Rosé, Demi Moore e Dua Lipa.MortoGuerrero, il parrucchiere delleAd annunciare ladi Guerrero è stata la famiglia con una storia condivisa su Instagram: «La nostra famiglia vorrebbe ringraziare tutti per tutto l’amore e il supporto in questo momento difficile», hanno scritto condividendo una foto di Guerrero seduto su una spiaggia. Hanno poi aggiunto: «era la luce più brillante, non abbiamo mai dubitato che abbia toccato i cuori e le vite di tutti coloro che ha incontrato. Abbiamo pianto più volte ricordandolo e chiedendoci cosa avremmo potuto fare di diverso per averlo ancora con noi».