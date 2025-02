Formiche.net - Le sanzioni a Mosca hanno funzionato, ma occhio al post-conflitto

Leggi su Formiche.net

È un po’ l’eterno dibattito: ma ledell’Occidente contro la Russiao no?fiaccato la sua economia o invece l’semplicemente resa più resiliente? Nei giorni in cui l’Europa mette a terra il sedicesimo pacchetto di misure contro, mentre si fa sempre più consistente l’ipotesi di un’apertura dei negoziati per la pace con l’Ucraina, tali domande tornano ricorrenti. Ma per gli esperti del Center for strategic international studies (Csis) di Washington, non ci sono dubbi: lefatto il loro lavoro. Di più,riscritto certi equilibri storici e sedimentati nell’ex U. D’altronde, che l’economia della Russia sia in affanno, è sotto gli occhi di tutti. Anche quelli del Cremlino.“Negli ultimi tre anni, leime dagli Stati Uniti e dai loro alleatiinflitto notevoli danni economici alla Russia e costrettoa ristrutturare la propria economia attorno alla produzione militare.