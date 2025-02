Quotidiano.net - Le potenze e la corsa al nuovo oro, quanto valgono le terre rare: bottino globale da oltre mille miliardi

Roma, 27 febbraio 2025 – Dallaall’oro a quella per la ricerca delle materie, giacimenti concentrati solo in alcuni Paesi, fra i quali l’Ucraina, e che già oggi, per difetto,di euro. Una cifra destinata a triplicare nei prossimi anni. Ma che cosa sono, dove si trovano e perché sono così importanti?, cosa sono Lesono un gruppo di 17 elementi chimici fondamentali (tra cui il lantanio, il cerio e lo scandio) che trovano un’ampia applicazione nella tecnologia avanzata e nelle energie rinnovabili. Nonostante il nome, non sono “”, ma la loro estrazione e raffinazione sono estremamente difficili e altamente distruttive per l’ambiente. Ciò significa che la produzione è concentrata in pochissimi luoghi del mondo. Solo per fare un esempio, secondo il governo dell’Ucraina, lo sviluppo del deposito di Novopoltavske, con giacimenti di, richiede un investimento di 300 milioni di dollari, e peraltro questo giacimento si trova in territorio occupato dalla Russia.