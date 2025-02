Lanazione.it - Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

27 febbraio 2025- Musica italiana protagonista con le canzoni di Sanremo inserite nella playlist curata da Luca Demar. 1. Rkomi – “Il ritmo delle cose” L’accento milanese e una faccia che fa impazzire tutte le teenagers. Rkomi ha presentato un brano che lo si apprezza man mano che lo si ascolta. La classifica ufficiale della kermesse canora non l’ha particolarmente premiato, ma tutto è stato ricompensato dai numerosi passaggifonici in tutte le emittenti nazionali e non solo. 2. Achille Lauro – “Incoscienti giovani” Per molti è il vero vincitore di Sanremo 2025. Achille Lauro è passato dall’indossare la tutina glitterata a presentarsi in questa edizione con un look sobrio e maturo come lo è di pari passo anche la sua scrittura. Una ballata che ci fa scoprire un Achille Lauro autentico, giovane e cosciente di ciò che vive e racconta.