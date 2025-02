Casertanews.it - Le parole dell'arcivescovo Nappa alla chiesa di Aversa: "Ho il cuore pieno di gratitudine"

Leggi su Casertanews.it

"Ho nele complesso d’inadeguatezza per quel che mi attende: più impegno e più presenza in più realtà di un’unica istituzione". Con questel'Emilioha voluto ringraziare la comunitàna che tanto affetto gli ha testimoniato in queste ore, subito.