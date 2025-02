Le ombre sul campione paralimpico Maxime Carabin dalle cartelle cliniche | Mente sulla sua disabilità può muovere le gambe

Leggi su Open.online

Cinque vittorie ai mondiali, due ori paralimpici – nei 100 e 400 metri – a Parigi 2024 nella classe T52, quella dedicata ad atleti paralizzati e tetraplegici. Eppure, secondo la Rtbf, la televisione statale belga, ilnon sarebbe in alcun modo affetto da patologie neurologiche e potrebbe tranquillale. Secondo alcuni specialisti neurologi, che hanno consultato i referti medici degli ultimi anni, l’atleta belga non avrebbe alcuna lesione al midollo spinale e anzi presenterebbe una «situazione clinica normale». Diversi atleti paralimpici, che hanno gareggiato e perso contro, avrebbero già chiesto alle autorità sportive internazionali di indagare ulteriorquestione e squalificare il belga., sul suo profilo social, si è difeso con una lunga lettera: «Incapaci di sconfiggermi in pista, hanno scelto di abbattermi calunniandomi».